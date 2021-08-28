Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В ДТП с участием такси с начала года пострадали 2,4 тысячи человек

Газета.Ru
5 минут назад

В январе-июле этого года по вине водителей такси произошло 1,9 тысяч аварий, в результате которых пострадали 2,4 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

2,4 тыс, человек пострадали в ДТП с такси в 2021 году
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Погибли в результате ДТП 69 человек.

«Основными причинами этих аварий стали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения требований сигналов светофора, а также правил перестроения и выезд на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

Ранее пассажирке удалось отсудить у «Яндекс.Такси» 2,5 млн за травмы в ДТП. В 2016 году она попала в аварию на заказанной ею через приложение машине. Водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Его клиентка получила тяжелые травмы.

Каждое восьмое ДТП в Москве устроили пьяные водители каршеринга

В присужденную ей сумму был включен доход, недополученный пассажиркой из-за частичной потери трудоспособности: суд рассчитал ее из суммы в 47 тыс. рублей в месяц за пять лет, прошедших со дня ДТП.

Кроме того, «Яндекс» был оштрафован на 800 тыс. рублей. Компания-агрегатор пока не собирается исполнять решение и подала апелляцию.

ДТП,Яндекс,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители