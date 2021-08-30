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В ДТП с цементовозом на трассе под Волгоградом погибли три человека

ТАССиещё 2
2 часа назад

Лобовое столкновение легкового автомобиля и цементовоза на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань в Волгоградской области привело к гибели на месте происшествия троих пассажиров, водители обоих транспортных средств доставлены в больницу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ДТП с цементовозом на трассе под Волгоградом погибли три человека
Фото: ТАССТАСС

"На 717-м км трассы Тамбов - Волгоград - Астрахань, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь со стороны Москвы, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с цементовозом. Три пассажира Toyota погибли на месте ДТП, водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Водитель иномарки 1995 года рождения с апреля прошлого года по настоящее время имеет 53 протокола за нарушения правил дорожного движения, большая часть из них выписана за превышение скорости, последний штраф - от 19 августа. Погибшие пассажиры 1995, 1997, 1964 годов рождения, уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ДТП,Toyota Camry,Toyota,ГИБДД,МВД,
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