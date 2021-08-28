Российский подросток без прав сбил семью с двумя детьми

17-летний подросток, не имеющий водительских прав, сбил на мотоцикле семью из четырех человек в городе Сухой Лог под Екатеринбургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

«Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав, двигаясь по центру города, не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на них наезд, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии пострадала семья из четырех человек и сам мотоциклист», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 27 августа. Прибывшие на место врачи диагностировали у 39-летнего мужчины перелом лодыжки, у 37-летней женщины — ушибы голеней. Дети 11 и 3 лет получили переломы обеих голеней и ушиб бедра соответственно.