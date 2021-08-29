В Подмосковье произошло массовое ДТП

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием грузовика и еще семи автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

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По предварительной информации, инцидент произошел примерно в 22:50 на 53-м километре М-2 "Крым", где грузовой автомобиль с полуприцепом влетел в образовавшийся на дороге затор автомобилей.

"В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. Повреждено восемь автомобилей", - уточнил собеседник агентства, добавив, что на данный момент на месте инцидента работают сотрудники ДПС, спасатели, а также следственно-оперативная группа.