Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием грузовика и еще семи автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

В Подмосковье произошло массовое ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, инцидент произошел примерно в 22:50 на 53-м километре М-2 "Крым", где грузовой автомобиль с полуприцепом влетел в образовавшийся на дороге затор автомобилей.

"В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. Повреждено восемь автомобилей", - уточнил собеседник агентства, добавив, что на данный момент на месте инцидента работают сотрудники ДПС, спасатели, а также следственно-оперативная группа.

В июне сообщалось, что на западе Москвы произошло массовое ДТП из-за каршеринга. Водитель сервиса по аренде автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего он погиб.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители