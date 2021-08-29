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В центре Москвы автомобиль насмерть сбил девушку

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

Водитель Hyundai Porter в центре Москвы насмерть сбил девушку на пешеходном переходе, сообщили в столичном ГИБДД.

«На улице Гаврикова у дома четыре водитель Hyundai Porter совершил наезд на девушку 1996 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте», – говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД.

Сообщается, что на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы, будет проведена проверка.

В ГИБДД сообщили для движения свободна одна полоса, по возможности нужно объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мотоциклист без прав в городе Сухой Лог Свердловской области сбил на «зебре» семью, в результате четыре пешехода и сам байкер получили травмы.

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