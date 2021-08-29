Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В США автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину

Газета.Ru
39 минут назад

В США автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину, когда офицер остановился, чтобы помочь одному из водителей. Об том сообщает Metro.

Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в машину полиции
Фото: Florida Highway PatrolFlorida Highway Patrol

Авария произошла недалеко от города Орландо во Флориде. В полиции заявили, что машина марки Tesla Model 3 разбила их автомобиль Dodge Charger и стоящий рядом Mercedes GLK 350.

Полицейскому «очень повезло» избежать аварии, в то время как водитель Mercedes получил легкие травмы, отметили в издании.

Водитель Tesla на месте происшествия заявил правоохранителям, что использовал частично автоматизированную систему вождения.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что автопилот автомобилей далек от совершенства. Бета-версии автопилота тестируются испытателями компании или добровольцами из числа владельцев электрокаров Tesla. В последнюю версию FSD компания добавила возможность автоматически управлять рулем в городских условиях и самостоятельно преодолевать нерегулируемые перекрестки.

На прошлой неделе администрация транспортной безопасности США начала расследование 11 аварий с участием автомобилей Tesla. В результате инцидентов погиб один человек и пострадали 17. Во всех эпизодах было доказано использование автопилота FSD.

ДТП,Dodge Charger,Tesla Model 3,Dodge,Tesla,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители