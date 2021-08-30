Беспилотник Toyota сбил паралимпийца

Компания Toyota решила продемонстрировать в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио передовые технологии и запустила в Олимпийской деревне несколько десятков беспилотных электрических шаттлов e-Palette. Однако на днях их эксплуатация была прекращена после инцидента с один из паралимпийцев — шаттл сбил слабовидящего участника Игр на перекрестке. Как сообщает Reuters, микроавтобус двигался с небольшой скоростью, а в момент ДТП им управлял человек, а не автопилот.

Фото: © Toyota © Toyota

Паралимпиец не пострадал, однако Toyota в срочном порядке остановила эксплуатацию всех шаттлов и инициировала внутреннее расследование случившегося. Генеральный директор Toyota Акио Тойода выпустил обращение, в котором извинился за инцидент и заверил, что компания сотрудничает с полицией. По словам Тойоды, он хотел встретиться с участником Игр, однако не смог этого сделать.

Reuters в свою очередь выяснил подробности ДТП: столкновение произошло на Т-образном перекрестке в тот момент, когда шаттл поворачивал, его скорость при этом не превышала 1-2 километра в час. При этом e-Palette ехал не в автономном режиме, а под управлением оператора.

Toyota e-Palette дебютировал в 2018 году. В ходе работы над проектом инженеры тесно общались со спортсменами: в дизайне e-Palette учтены их пожелания, а также территориальные особенности мест эксплуатации. Микроастобус оснащен большими дверями, выдвижными рампами с электроприводом и откидными сиденьями.

За движение в беспилотном режиме отвечает программно-вычислительный комплекс, который при помощи камер, лазерных дальномеров и высокоточной трехмерной карты едет по маршруту без участия водителя. По классификации SAE шаттл имеет четвертый уровень автономности, то есть может передвигаться полностью автономно в заданных границах.