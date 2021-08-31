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Ребенок погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад

В Москве на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок. По данным столичного ГИБДД, погибший мальчик не был пристегнут и не находился в детском кресле.

Ребенок погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
Фото:  Алексей Иванов ТРК Звезда Алексей Иванов ТРК Звезда

«По предварительным данным водитель автомобиля краткосрочной аренды "Киа Рио", двигаясь по Волгоградскому проспекту на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", водитель которого двигался по улице Академика Скрябина», - сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Ранее на трассе у поселка Горный Краснодарского края произошло столкновение грузовика и «газели». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм.

ДТП,Kia,Lada,ГИБДД,
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