Ребенок погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

В Москве на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок. По данным столичного ГИБДД, погибший мальчик не был пристегнут и не находился в детском кресле.