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Водитель сбила ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

ТАССиещё 2
1 час назад

Водитель автомобиля Nissan сбила на пешеходном переходе ребенка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Водитель сбила ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На улице Солнечной в районе дома 12 женщина-водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на девочку. С ушибами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ребенок госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту аварии и установят все обстоятельства происшествия.

ДТП,Nissan,ГИБДД,
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