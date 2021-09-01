Водитель сбила ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

"На улице Солнечной в районе дома 12 женщина-водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на девочку. С ушибами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ребенок госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.