Четверо бойцов единоборств погибли в ДТП

31 августа на трассе в Новоаннинском районе четверо бойцов единоборств погибли в результате страшной аварии. Об этом сообщает "Комсомольская правда". По информации источника, трагедия произошла на 717-м километре автодороги "Тамбов-Волгоград-Астрахань".

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Автомобиль "Toyota Camry" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с цементовозом.

Трое молодых людей погибли на месте. Четвертый пострадавший скончался в Новоаннинской Центральной районной больнице. В автомобиле ехали призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лежа Виктор Костюк.