Четверо бойцов единоборств погибли в ДТП

31 августа на трассе в Новоаннинском районе четверо бойцов единоборств погибли в результате страшной аварии. Об этом сообщает "Комсомольская правда". По информации источника, трагедия произошла на 717-м километре автодороги "Тамбов-Волгоград-Астрахань".
Автомобиль "Toyota Camry" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с цементовозом.
Трое молодых людей погибли на месте. Четвертый пострадавший скончался в Новоаннинской Центральной районной больнице. В автомобиле ехали призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лежа Виктор Костюк.
Все четверо возвращались из Твери, где принимали участие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою, посвященные памяти олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова. Волгоградская команда на турнире заняла первое место. Ранее таджикский боец смешанных единоборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиев стал участником дорожного-транспортного происшествия в Казани.