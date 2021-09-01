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В Ростовской области задержали начальника и сотрудников районного отдела ГИБДД

Lenta.ruиещё 7
5 часов назад
В Ростовской области задержали начальника и сотрудников районного отдела ГИБДД
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против троих сотрудников отдела ГИБДД Миллеровского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Гаишники подозреваются в подстрекательстве и превышении должностных полномочий. Дело было заведено на основе материалов ФСБ. Задержан начальник отдела ГИБДД по Миллеровскому району Александр Чмыхалов и его подчиненные, отмечает Znak.com.

По версии следствия, подозреваемые с 2020 года по 2021 год не составляли административные протоколы в отношении водителей-нарушителей. В результате четверо граждан избежали ответственности. Из них двое были изобличены в пьяном вождении.

При обыске дома у Чмыхалов оперативники нашли оружие, в том числе автомат, и драгоценности. Как отмечает Znak.com, именно он давал незаконные указания подчиненным отпускать нарушителей.

ДТП,ГИБДД,ФСБ,СКР,
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