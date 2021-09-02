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В Омске в результате ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

RT на русскомиещё 2
52 минуты назад

В Омске рейсовый микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, в результате чего пострадали четыре человека.

В Омске в результате ДТП опрокинулась маршрутка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Медицинская помощь потребовалась трём пассажирам микроавтобуса и водителю Mitsubishi», — сообщается в официальной группе УГИБДД по Омской области в «ВКонтакте».

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля Mitsubishi выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом, который от удара опрокинулся на бок.

По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Омск погибли два человека, ещё четверо пострадали.

ДТП,Mitsubishi,ГИБДД,
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