В Омске в результате ДТП опрокинулась маршрутка

В Омске рейсовый микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, в результате чего пострадали четыре человека.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Медицинская помощь потребовалась трём пассажирам микроавтобуса и водителю Mitsubishi», — сообщается в официальной группе УГИБДД по Омской области в «ВКонтакте».

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля Mitsubishi выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом, который от удара опрокинулся на бок.

По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.