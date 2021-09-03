Место ДТП можно покинуть, но юристы этого делать не советуют

Верховный суд оправдал автомобилиста, покинувшего место ДТП, в котором пострадал только его автомобиль. Судьи сочли, что при отсутствии вреда здоровью и имуществу других людей, водитель может оставить место аварии. Впрочем, юристы не советуют автомобилистам рассматривать это решение судей, как руководство к действию, и рекомендуют ставить в известность полицию даже при самых незначительных авариях.

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Автомобилиста, который не сообщил в полицию об аварии, и впоследствии был лишен за это водительского удостоверения, Верховный суд РФ (ВС) признал невиновным. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте суда.

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Весной прошлого года житель Пермского края Дмитрий Аксенов не справился с управлением и попал в незначительное ДТП, в котором никто не пострадал, а повреждения получила только его машина. Автомобилист не стал обращаться в полицию и поехал дальше. Спустя некоторое время он был остановлен автоинспекторами, которые, заметив вмятины на машине, и узнав, что водитель не заявлял об аварии, составили на него протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ («Невыполнение требований ПДД в связи с ДТП»). Впоследствии решением мирового судьи автомобилист был лишен прав на 12 месяцев.

Как следует из решения ВС, Аксенов больше года пытался оспорить это судебное решение в вышестоящих инстанциях.

Отстоять свою правоту принципиальному автомобилисту удалось только в Верховном суде, уже после того, как истек срок лишения водительского удостоверения.

Судья ВС Сергей Никифоров в своем решении сослался на п. 2.5, 2.6, 2.6.1 ПДД, («Обязанности водителя при ДТП»), согласно букве и духу этих статей водитель не должен оформлять аварию, если никто и ничто (кроме имущества виновника) не пострадали в дорожном инциденте.

«При отсутствии иных участников дорожно-транспортного происшествия, пострадавших и с учетом причинения вреда только имуществу Аксенова Д.А., императивная обязанность оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия и сообщать о случившемся в полицию у последнего отсутствовала», — установил судья.

Вопрос спорный

Несмотря на решение ВС, юристы советуют водителям, попавшим в похожую аварию, все-таки вызывать инспекторов ДПС для оформления. Это позволит избежать возможных длительных разбирательств в судах, подчеркивают они.

Адвокат московской коллегии «Князев и Партнеры» Антон Лелявский отмечает, что мировые и федеральные судьи при рассмотрении таких дел, безусловно, должны учитывать позицию ВС РФ по данному вопросу.

«Однако, поскольку в России не прецедентная система права, решения Верховного суда для нижестоящих судов носят лишь рекомендательный характер», — заявил «Газете.Ru» адвокат.

Кроме того, неоформленная авария может стать в дальнейшем поводом для более пристального внимания к машине со стороны сотрудников полиции, предупреждает Лелявский. Инспектор ДПС, увидев на дороге автомобиль с явными повреждениями от аварии, вправе опросить водителя, при каких обстоятельствах они были получены (ст. 84.2 и 84.3 приказа МВД 664 — «Газета.Ru»). По словам юриста, нередко такие ситуации возникают, когда похожая машина уехала с какого-то другого ДТП.

«Как показывает практика, водителю проще потратить пару часов на ожидании автоинспекторов для оформления незначительной аварии, чем потом потратить несколько месяцев, бегая по судам и отделам ГИБДД», — советует Лелявский.

Данное решение Верховного суда – частный случай, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Формально, если человек, паркуясь на своем дачном участке зацепил своей же забор или дом, он обязан вызвать на место происшествия автоинспектора, полагает правозащитник.

«Избавиться от путаницы, помогло бы четкое указание в ПДД, какие ситуации не считаются дорожно-транспортными происшествиями и не требуют оформления. Однако пока этого нет, имеет смысл при любом дорожном инциденте обращаться в полицию и следовать рекомендациям Госавтоинспекции», — считает Радько.

Отдельными происшествиями, оформление которых обязательно должно производиться инспекторами ДПС, адвокат называет аварии, когда водитель по каким-либо причинам даже слегка зацепил машиной дорожную инфраструктуру: забор, столб или дорожный знак. Чаще всего в таких случаях автомобилисты просто уезжают с места происшествия (особенно если автомобиль не застрахован по каско), вообще не считая такие столкновения авариями, отмечает адвокат.