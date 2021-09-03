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Ребенок погиб в ДТП в Башкирии

ТАССиещё 2
1 час назад

Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на территории Иглинского района, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

Ребенок погиб в ДТП в Башкирии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"На территории Иглинского района на межпоселковой дороге между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автотранспортных средств: "Киа Спортэйдж" и "Субару Аутбэк". В результате ДТП ребенок 2004 года рождения погиб. Еще 4 человека, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения", - сообщили в пресс-службе.

Движение на дороге не затруднено, причины аварии устанавливаются.

ДТП,Subaru,Kia,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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