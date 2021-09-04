Названа предполагаемая причина падения бетономешалки с эстакады

Причиной падения бетономешалки с эстакады на пересечении Ленинградского проскпекта с Третьим транспортный кольцом (ТТК) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: стопкадр из видео стопкадр из видео

Предположительно, водитель фуры превысил допустимую скоросьь движения, в результате чего не справился с управлением и вылетел с эстакады.

Точную причину происшествия установят сотрудники ГИБДД — в настоящий момент они работают на месте.

Ранее в соцсетях появились кадры рухнувшефй с моста фуры. Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщал, движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы полностью перекрыто.