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Автомобиль загорелся в районе 44-го километра МКАД

Москва24иещё 1
53 минуты назад

Автомобиль загорелся в районе 44-го километра МКАД по внешней стороне, передает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Автомобиль загорелся на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На внешней стороне 44-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) загорелся автомобиль", – написали в ведомстве.

По информации Дептранса, в связи с произошедшим временно перекрыто движение по дублеру.

Подробности инцидента уточняются.

Накануне грузовик упал с эстакады ТТК на Ленинградский проспект в Москве. Движение было временно перенаправлено на дублер Ленинградского проспекта. На данный момент проезд освобожден в полной мере.

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