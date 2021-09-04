В Панджшере заявили, что никогда не прекратят борьбу против "Талибана"

Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что противники радикального движения "Талибан" никогда не прекратят борьбу. Об этом сообщает телеканал Tolo News. "Мы никогда не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость", - подчеркнул Масуд. По его словам, сопротивление в Панджшере и в Герате, где несогласные с талибами твердо заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз. Телеканала напоминает, что в четверг, 2 сентября, в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана. Ранее представители радикального афганского движения "Талибан заявили, что под их контроль перешли стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба. Накануне представитель движения "Талибан" Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер.