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Иномарка насмерть сбила пешехода на юге Москвы

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад

Мужчину сбил автомобиль на юге столицы, от полученных травм он скончался. Москвич переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Машина сбила идущего по обочине школьника в Новой Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

35-летний мужчина погиб при переходе проезжей части на Братеевском мосту. Наезд на него совершил водитель автомобиля «БМВ»

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Вечером 4 сентября идущего по обочине восьмилетнего ребенка сбила машина в ТиНАО. По предварительной информации, ребенок сам вышел на проезжую часть.

ДТП,BMW,ГИБДД,
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