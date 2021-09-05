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Грузовик потерял каток на съезде со Щёлковского шоссе на МКАД

News.ruиещё 4
2 часа назад

В Москве при съезде со Щёлковского шоссе на внешнюю сторону МКАД от грузового автомобиля отцепился каток. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Грузовик потерял каток на съезде со Щёлковского шоссе на МКАД
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным департамента, в результате каток съехал на проезжую часть. На месте работают оперативные службы.

О пострадавших не сообщается. Движение на съезде со Щёлковского шоссе в сторону области полностью перекрыто. Водителей просят выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось о том, что грузовой автомобиль упал с эстакады в Москве.

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