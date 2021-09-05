Грузовик потерял каток на съезде со Щёлковского шоссе на МКАД

В Москве при съезде со Щёлковского шоссе на внешнюю сторону МКАД от грузового автомобиля отцепился каток. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным департамента, в результате каток съехал на проезжую часть. На месте работают оперативные службы.

О пострадавших не сообщается. Движение на съезде со Щёлковского шоссе в сторону области полностью перекрыто. Водителей просят выбирать маршруты объезда.