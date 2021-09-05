В России резко выросло число ДТП с электросамокатами

Количество ДТП с участием электросамокатов в России за семь месяцев этого года возросло на 66%, а число погибших в них выросло в четыре раза. Всего на дорогах произошло почти 270 подобных аварий, жертвами которых стали восемь человек, еще 275 пострадали. Такие данные привели ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС © Антон Новодережкин/ТАСС

Так, с января по июль 2021 года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, в то время как годом ранее их количество не превысило 160. Почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми - с 21 до 38.

По данным МВД, в ДТП с электросамокатами в 2021 году погибли восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали 275, 39 из них дети. Число погибших увеличилось в четыре раза (с двух до восьми), а число пострадавших выросло почти на 70% (с 164 до 275) по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами стали Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).