В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека

В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области погибли четыре человека.

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ДТП с участием автомобилей Mercedes и KIA произошло вечером в воскресенье, 5 сентября, на дороге между Липецком и Данковом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД России, предварительно установлено, что причиной аварии мог послужить выезд на встречную полосу одного из автомобилей.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Mercedes, а также водитель и две пассажирки автомобиля KIA.