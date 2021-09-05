В США побит рекорд смертности на дорогах

Пандемия коронавируса привела к резкому изменению ситуации на дорогах — из-за ограничений и удалённого режима работы люди стали гораздо меньше ездить. Однако, как показывает отчёт Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), несмотря на меньшее количество пройденных километров, количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в первом квартале 2021 года существенно выросло. И даже побило рекорд за последние 12 лет.

За первые три месяца текущего года в автокатастрофах в США погибло 8730 человек по сравнению с 7900 в первом квартале 2020 года. Смертность, таким образом, выросла на 10,5 процента, но NHTSA отмечает, что это самый высокий показатель за последние 12 лет. Пройденное расстояние при этом уменьшилось на 2,1 процента — примерно 24 миллиарда километров. Удельный коэффициент смертности составил 1,26 на 100 миллионов пройденных миль — в первом квартале 2020 года этот показатель составлял 1,12, а в 2019 году — всего 1,05. Как и в случае с общим числом погибших в первом квартале года, актуальный коэффициент смертности выше, чем в любой квартал за предыдущие 12 лет. Причиной столь значительного увеличения смертности называют поведение водителей.