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В Москве грузовик сбил женщину с двухмесячным ребенком в коляске на пешеходном переходе

ТАССиещё 7
2 часа назад

Автомобиль сбил женщину с коляской на Митинской улице на северо-западе Москвы, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Грузовик сбил женщину с коляской на переходе в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"На Митинской улице в районе дома 26 произошел наезд автомобиля на женщину с коляской. По предварительным данным, женщина пострадала и была госпитализирована. Малыша осматривают медики, предварительно, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС добавили, что женщина переходила дорогу на Митинской улице по нерегулируемом пешеходному переходу. "Водитель легкового автомобиля остановился в правом ряду, а водитель автомобиля "Камаз" продолжил движение и совершил наезд на пешеходов. Женщину и двухмесячную девочку госпитализировали", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что, предварительно, у женщины перелом бедра, у девочки - сотрясение головного мозга.

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На месте находятся сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

В департаменте транспорта Москвы добавили, что движение автотранспорта не затруднено. "Занято по одной полосе в обоих направлениях. Движение не затруднено", - говорится в официальном Telegram-канале департамента.

ДТП,ФСИН,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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