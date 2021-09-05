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В результате ДТП в Ингушетии погибли два человека

ТАСС
1 час назад

Два человека погибли и еще трое пострадали в Ингушетии при столкновении двух легковых автомобилей в Сунженском районе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В результате ДТП в Ингушетии погибли два человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Поступило сообщение о том, что по автодороге Нестеровская-Алхасты произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ 2110. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются 5 пострадавших, из них 2 человека скончались на месте, остальных пострадавших доставили на карете скорой помощи в Центральную районную больницу города Сунжа", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, детей среди участников дорожно-транспортного происшествия не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП,ВАЗ 2110,Lada,МЧС,
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