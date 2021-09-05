В результате ДТП в Ингушетии погибли два человека

"Поступило сообщение о том, что по автодороге Нестеровская-Алхасты произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ 2110. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются 5 пострадавших, из них 2 человека скончались на месте, остальных пострадавших доставили на карете скорой помощи в Центральную районную больницу города Сунжа", - говорится в сообщении.