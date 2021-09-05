В центре Москвы погиб водитель легкового автомобиля

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

По данным издания, авария произошла недалеко от дома 12 на Кадашевской набережной. Уточняется, что при наезде автомобиля на опору моста скончался водитель транспортного средства.