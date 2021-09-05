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В центре Москвы погиб водитель легкового автомобиля

Мослента
1 час назад

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

В центре Москвы погиб водитель легкового автомобиля
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

По данным издания, авария произошла недалеко от дома 12 на Кадашевской набережной. Уточняется, что при наезде автомобиля на опору моста скончался водитель транспортного средства.

Ранее легковое авто протаранило машину скорой помощи на юго-западе Москвы. В аварии пострадали водитель скорой и фельдшер. Известно, что столкновение произошло на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта.

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