Беспилотные такси могут появиться в РФ до конца 2021 года

Беспилотные автомобили такси могут появиться в ряде регионов России до конца 2021 года. Проект, разработанный Минэкономразвития, опубликован на портале правовых документов. Он дает, наконец, первую конкретику.

Запуск беспилотных такси — будет экспериментом в ряде районов Москвы, в Сочи (вокруг центра Сириус), и в Иннополисе в Татарстане. Поездки организует «Яндекс», через свое приложение. На беспилотных такси будет знак в виде белого треугольника с черной буквой А — то есть «автономное управление». Внутри салона будут телефоны техподдержки. И не будет водителя.

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В самом «Яндексе» Business FM сообщили, что стоимость поездки пока не раскрывают. На цифру по расширению до тысячи беспилотников за три года в компании посоветовали не ориентироваться — это верхняя граница Минэка. То же касается запуска восьми беспилотников в этом году в Иннополисе и десяти машин в Москве в этом году и в следующем. Все это примерные цифры, зависящие от спроса.

Эксперимент с беспилотными авто проводится в России с 2018 года, например, в Сколково. На остальных участках присутствие водителя все еще обязательно, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

Глеб Виленский член совета директоров группы содействия «Дельта» «Сейчас в разных странах США и Китая начинаются такие пилотные программы. Пока в этих такси все-таки вместе с пассажирами сидит человек, которого называют инженером — он в случае чего должен перехватить управление. Я вижу очень много беспилотных автомобилей «Яндекса» на улицах Москвы и понимаю, что они уже накопили огромную базу данных. Насколько эти автомобили будут безопасны? Давайте будем честны. У нас есть только один реальный способ это узнать — надо начать и посмотреть, как это получается. Есть некоторые зоны, которые, во-первых, очень хорошо освоены беспилотниками «Яндекса», а во-вторых, имеют относительно простую структуру. Например, это район Хамовники, где расположен центральный офис «Яндекса».

Проект Минэка и «Яндекса» делится на три этапа. Сначала за авто наблюдают разработчики, а оператор ведет мониторинг. Потом за машиной в дороге смотрит один оператор, а на последнем этапе — он следит за несколькими. Один этап от другого отделяет не менее 100 часов безаварийной работы.

Разобрались и со страховым вопросом. На каждый беспилотник оформят ОСАГО, будет страховка за причинение вреда пассажиру. Страховая сумма — 10 млн рублей на каждую машину. Все, что больше, оплачивает виновник ДТП. По умолчанию, это оператор «Яндекса». Но регистраторы, в случае чего, конечно, предусмотрены. Комментирует исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев:

Евгений Уфимцев исполнительный директор РСА «Если 10 млн планируется на один автомобиль, то это большая сумма. В настоящий момент ОСАГО покрывает 400 тысяч, и поэтому любые другие изменения — только через изменение закона. Мы вместе с «Яндексом» участвовали в обсуждении проектов изменения в закон. Там достаточно много требуется изменить, чтобы правильно и участников дорожного движения называть, все-таки кто из них является в данном случае участником, кто будет виновником. Если человек сидит в машине, если его нет, или он не управлял в этот момент. Я думаю, что до конца года еще эти изменения, наверное, не пройдут. Их пока сильно черновой вариант мы видели в обсуждении».

Эксперименты с беспилотными авто в реальных дорожных условиях проводят многие страны — США, Китай, Сингапур, Франция, Испания, Южная Корея. И везде прогресс примерно на том же уровне, что и в России. У нас совместное предприятие было у Сбербанка и Cognitive Technologies, но проект заморозили — как раз из-за неполной законодательной базы. Поэтому в проекте остался только «Яндекс», но заявленный срок — запустить беспилотники «до конца 2021 года» — все же звучит нереалистично, считает руководитель проекта avtoavto.ru Константин Абдуллаев.

Константин Абдуллаев руководитель проекта avtoavto.ru «Мне кажется, потребуется лет пять-десять, а если еще будет погода, как в Калифорнии, то еще быстрее, потому что погодные условия будут очень сильно тормозить внедрение этой технологии. Наиболее красивый вариант, который я вижу, это коммерческий транспорт на трассе М11, потому что там наиболее подготовленная трасса».