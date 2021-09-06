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Более 2 км перильных ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве до конца года

Агентство «Москва»иещё 1
5 часов назад

В Москве до конца 2021 года заменят более 2 км перильных ограждений путепроводов и мостов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Более 2 км перильных ограждений мостов и путепроводов заменим до конца года. Всего обновим металлоконструкции на 14 сооружениях. Частично или полностью меняем конструкции, поврежденные коррозией, частично деформированные или с разрушениями в местах сварных соединений. Ограждения демонтируем с помощью болгарок и резаков, а после устанавливаем закладные элементы для монтажа новых конструкций. На каждом объекте работает бригада из пяти человек и манипулятор», - говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что частично работы уже завершены.

«Уже завершили работы на девяти сооружениях: Бусиновском путепроводе, Большом Крестовском путепроводе, Каширском путепроводе, Хованском путепроводе, Новогорском путепроводе, Загородном путепроводе, Тессинском пешеходном мосту, Широковском автодорожном мосту и Шлюзовом автодорожном мосту», - уточняется в сообщении.

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