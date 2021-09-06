Более 2 км перильных ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве до конца года

В Москве до конца 2021 года заменят более 2 км перильных ограждений путепроводов и мостов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Более 2 км перильных ограждений мостов и путепроводов заменим до конца года. Всего обновим металлоконструкции на 14 сооружениях. Частично или полностью меняем конструкции, поврежденные коррозией, частично деформированные или с разрушениями в местах сварных соединений. Ограждения демонтируем с помощью болгарок и резаков, а после устанавливаем закладные элементы для монтажа новых конструкций. На каждом объекте работает бригада из пяти человек и манипулятор», - говорится в сообщении.