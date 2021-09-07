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Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в Боливии

Газета.Ruиещё 1
46 минут назад

Свыше 20 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в центральной части Боливии. Об этом заявил на странице в Twitter президент страны Луис Арсе.

Более 20 человек погибли при падении автобуса в овраг в Боливии
Фото: TwitterTwitter

"Мы получили скорбное сообщение, что в результате ДТП с участием автобуса рядом с Морочатой, департамент Кочабамба, погиб 21 человек и 12 пострадали", - написал глава государства в социальной сети.

Он также выразил соболезнования семьям жертв трагедии. Предварительно, данный автобус следовал в город Кильякольо. Транспортное средство рухнуло, по неподтвержденным сведениям, с высоты 200 м. Точная причина ДТП неизвестна, состояние пострадавших не называется.

Организована проверка в связи с падением автобуса с пассажирами в овраг. Ранее в Адыгее женщина и двое детей стали жертвами большого ДТП.

В пресс-службе уточнили, что погибли водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира. Детям было 12 и 14 лет.

ДТП,Hyundai,Луис Арсе,
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