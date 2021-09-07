Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Водитель умер от инфаркта после аварии на МКАД с детьми

Мослентаиещё 13
1 час назад

Водитель Ford умер в больнице от инфаркта после ДТП на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Водитель умер от инфаркта после аварии с детьми на МКАД
Фото: МослентаМослента

В момент аварии автомобиль Ford столкнулся с Nissan, пострадали двое детей. При этом 14-летний подросток попал в реанимацию с ушибом головного мозга.

Предположительно причиной аварии послужил сердечный приступ водителя Ford, в результате которого он не справился с управлением.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В конце августа архивная фотография МКАД 30-летней давности натолкнула россиян на рассуждения о том, что раньше московская кольцевая автодорога считалась «дорогой смерти». В комментариях к посту в сети многие интернет-пользователи указали на небезопасность трассы.

ДТП,Nissan,ГИБДД,Ford,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители