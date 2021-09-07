Водитель умер от инфаркта после аварии с детьми на МКАД

Водитель Ford умер в больнице от инфаркта после ДТП на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Фото: Мослента Мослента

В момент аварии автомобиль Ford столкнулся с Nissan, пострадали двое детей. При этом 14-летний подросток попал в реанимацию с ушибом головного мозга.

Предположительно причиной аварии послужил сердечный приступ водителя Ford, в результате которого он не справился с управлением.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.