Водитель умер от инфаркта после аварии с детьми на МКАД

Водитель Ford умер в больнице от инфаркта после ДТП на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».
В момент аварии автомобиль Ford столкнулся с Nissan, пострадали двое детей. При этом 14-летний подросток попал в реанимацию с ушибом головного мозга.
Предположительно причиной аварии послужил сердечный приступ водителя Ford, в результате которого он не справился с управлением.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
В конце августа архивная фотография МКАД 30-летней давности натолкнула россиян на рассуждения о том, что раньше московская кольцевая автодорога считалась «дорогой смерти». В комментариях к посту в сети многие интернет-пользователи указали на небезопасность трассы.