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Мэр российского города попал в ДТП

Lenta.ru
2 часа назад

Мэр Рыбинска Денис Добряков попал в аварию в Мышкинском районе Ярославской области рядом с деревней Охотино. Об этом сообщает «76.ru».

Мэр Рыбинска попал в ДТП с тремя автомобилями
Фото: Подслушано в РыбинскеПодслушано в Рыбинске

По предварительным данным, на дороге столкнулись три автомобиля.

Помощник мэра Светлана Израилева подтвердила факт ДТП. По ее словам, никто серьезно не пострадал.

Верховный суд России разъяснил правила оставления места аварии

Ранее депутат из Бурятии Баир Жамбалов сбил на внедорожнике девушку и скрылся с места аварии. Он ехал домой после рыбалки. От полученных в результате ДТП травм россиянка скончалась в больнице. Через несколько часов после случившегося в полицию пришел приятель депутата и попытался взять вину на себя, уверяя, что после рыбалки они с Жамбаловым поменялись автомобилями.

ДТП,Баир Жамбалов,Денис Добряков,
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