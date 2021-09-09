Мэр Рыбинска попал в ДТП с тремя автомобилями

Ранее депутат из Бурятии Баир Жамбалов сбил на внедорожнике девушку и скрылся с места аварии. Он ехал домой после рыбалки. От полученных в результате ДТП травм россиянка скончалась в больнице. Через несколько часов после случившегося в полицию пришел приятель депутата и попытался взять вину на себя, уверяя, что после рыбалки они с Жамбаловым поменялись автомобилями.