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На Покровской улице в Москве столкнулись восемь автомобилей

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

В Москве в районе дома 20 на Покровской улице столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта и развития.

Восемь автомобилей столкнулись в Москве
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

По информации Дептранса, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей была перекрыта. Остальные две полосы свободны для движения.

На данный момент на месте аварии работают оперативные службы Москвы. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

13 июля сообщалось, что в Воронежской области восемь автомобилей столкнулись на трассе М4 «Дон». По информации ГУ МВД по региону, в результате происшествия погибла 12-летняя девочка. «Еще три пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения», — сказали в управлении.

Два грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на МКАД

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