Восемь автомобилей столкнулись в Москве

В Москве в районе дома 20 на Покровской улице столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта и развития.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

По информации Дептранса, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей была перекрыта. Остальные две полосы свободны для движения.

На данный момент на месте аварии работают оперативные службы Москвы. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.