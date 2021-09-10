В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП

На востоке Москвы произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не уступил путь двигавшемуся по главной дороге автомобилю Nissan. В результате инцидента пострадал пятилетний пассажир Nissan, который находился в специальном детском удерживающем устройстве.

Ребенка госпитализировали в медучреждение с предварительным диагнозом «ушиб лба». На данный момент Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося.