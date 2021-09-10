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В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП

Мослентаиещё 1
1 час назад

На востоке Москвы произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не уступил путь двигавшемуся по главной дороге автомобилю Nissan. В результате инцидента пострадал пятилетний пассажир Nissan, который находился в специальном детском удерживающем устройстве.

Ребенка госпитализировали в медучреждение с предварительным диагнозом «ушиб лба». На данный момент Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее автовладелец умер в больнице от инфаркта после ДТП на МКАД. В момент аварии автомобиль Ford столкнулся с Nissan, пострадали двое детей. При этом 14-летний подросток попал в реанимацию с ушибом головного мозга.

ДТП,Nissan,ГИБДД,
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