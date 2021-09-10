Слон напал на грубо подрезавший его грузовик

Слоны считаются не только одними из самых умных млекопитающих на планете, но еще и достаточно памятливыми, способными на долгую благодарность к себе подобным или к человеку, но и на столь же долгую неприязнь.
Вблизи индийского города Джарграм (штат Западная Бенгалия) разъяренный слон устроил аварию с грузовиком, водитель которого не проявил к нему должного уважения на дороге.
Животное бродило по окрестностям, и видимо, привыкло к тому, что при переходе им широких шоссе или узких грунтовок любой транспорт приостанавливает движение и терпеливо ждет. У слонов в Индии по умолчанию приоритет на всех перекрестках.
Местные жители утверждают, что это не первый такой случай "дорожной ярости" в окрестностях Джарграма. Ранее еще один слон - а возможно, и этот же самый - уже нападал в схожих обстоятельствах на автоцистерну.