Слон напал на грубо подрезавший его грузовик

Слоны считаются не только одними из самых умных млекопитающих на планете, но еще и достаточно памятливыми, способными на долгую благодарность к себе подобным или к человеку, но и на столь же долгую неприязнь.

Вблизи индийского города Джарграм (штат Западная Бенгалия) разъяренный слон устроил аварию с грузовиком, водитель которого не проявил к нему должного уважения на дороге.

Животное бродило по окрестностям, и видимо, привыкло к тому, что при переходе им широких шоссе или узких грунтовок любой транспорт приостанавливает движение и терпеливо ждет. У слонов в Индии по умолчанию приоритет на всех перекрестках.

Но в этот раз водитель "подрезал" лесного великана, когда тот почти перебрался через шоссе, да еще и напугал гудком. Разгневанное животное схватило хоботом тентованый кузов и начало трясти машину так, что та чуть не перевернулась на обочину.