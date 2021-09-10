Бабушка и внучка скончались после отравления арбузом в Москве

В Москве в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи. Мать подростка находится в больнице.

Сообщается, что арбуз был куплен в супермаркете. Примерно через несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления. Все трое были госпитализированы, но спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.

В настоящий момент в торговой сети проводится проверка. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

«По предварительной информации, 9 сентября три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка - были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать», - написано в сообщении.