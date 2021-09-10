Страшная авария на «М-7»: фура влетела в фуру

Как сообщает региональное УМВД, фура «Мерседес» стоял на дороге с включенным аварийным сигналом из-за поломки. При этом часть автомобиля находилась на обочине, а другая – на крайней правой полосе проезжей части. В момент столкновения водитель «Мерседеса» находился под грузовиком, пытаясь самостоятельно починить транспортное средство, - в него на большой скорости влетела «Скания» с полупрецепом.