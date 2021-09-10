Страшная авария на «М-7»: фура влетела в фуру

Страшная авария в Ковровском районе произошла утром 9 сентября. На 238-м километре федеральной трассе «М-7» столкнулись два большегрузных автомобиля.
Как сообщает региональное УМВД, фура «Мерседес» стоял на дороге с включенным аварийным сигналом из-за поломки. При этом часть автомобиля находилась на обочине, а другая – на крайней правой полосе проезжей части. В момент столкновения водитель «Мерседеса» находился под грузовиком, пытаясь самостоятельно починить транспортное средство, - в него на большой скорости влетела «Скания» с полупрецепом.
В результате происшествия 62-летний водитель «Мерседеса» был госпитализирован в Ковровскую центральную районную больницу, где спустя несколько часов он скончался от полученных травм. Водитель второго грузовика – 57-летний уроженец Удмуртии – в ДТП не пострадал.