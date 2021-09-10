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Страшная авария на «М-7»: фура влетела в фуру

ТВ-МИГ
1 час назад

Страшная авария в Ковровском районе произошла утром 9 сентября. На 238-м километре федеральной трассе «М-7» столкнулись два большегрузных автомобиля.

Страшная авария на «М-7»: фура влетела в фуру
Фото: соцсетисоцсети

Как сообщает региональное УМВД, фура «Мерседес» стоял на дороге с включенным аварийным сигналом из-за поломки. При этом часть автомобиля находилась на обочине, а другая – на крайней правой полосе проезжей части. В момент столкновения водитель «Мерседеса» находился под грузовиком, пытаясь самостоятельно починить транспортное средство, - в него на большой скорости влетела «Скания» с полупрецепом.

В результате происшествия 62-летний водитель «Мерседеса» был госпитализирован в Ковровскую центральную районную больницу, где спустя несколько часов он скончался от полученных травм. Водитель второго грузовика – 57-летний уроженец Удмуртии – в ДТП не пострадал.

ДТП,Mercedes-Benz,
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