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Подросток на иномарке сбил маму с пятилетним ребенком на тротуаре на востоке Москвы

ТАССиещё 6
1 час назад

Семнадцатилетний подросток за рулем иномарки сбил женщину с пятилетним ребенком на тротуаре на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Подросток на иномарке сбил женщину с ребенком в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла на 2-й Владимирской улице у дома 64.

"На маму с ребенком, идущих по тротуару, совершил наезд водитель автомобиля "Тойота Королла". По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Женщину и 5-летнего мальчика госпитализировали", - сообщает Госавтоинспекция.

Предварительно, у женщины открытая черепно-мозговая травма, у ребенка ушиб брюшной области. Диагнозы пострадавших будут уточняться.

"Водителем оказался 17-летний молодой человек, соответственно, без права управления транспортными средствами", - добавили в ГИБДД.

В ближайшее время водитель пройдет процедуру освидетельствования на опьянение.

ДТП,Toyota,ГИБДД,
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