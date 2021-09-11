Подросток на иномарке сбил женщину с ребенком в Москве

Семнадцатилетний подросток за рулем иномарки сбил женщину с пятилетним ребенком на тротуаре на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Авария произошла на 2-й Владимирской улице у дома 64.
"На маму с ребенком, идущих по тротуару, совершил наезд водитель автомобиля "Тойота Королла". По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Женщину и 5-летнего мальчика госпитализировали", - сообщает Госавтоинспекция.
Предварительно, у женщины открытая черепно-мозговая травма, у ребенка ушиб брюшной области. Диагнозы пострадавших будут уточняться.
"Водителем оказался 17-летний молодой человек, соответственно, без права управления транспортными средствами", - добавили в ГИБДД.
В ближайшее время водитель пройдет процедуру освидетельствования на опьянение.