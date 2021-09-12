На улице Малышева в Екатеринбурге произошло ДТП с участием 7 машин. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение от перекрестка с улицей Мира. Об этом сообщают очевидцы.
«Парни говорят, что BMW ехал на огромной скорости, подрезал Volkswagen Polo. Он полетел бочкой, его перевернуло. Всего машин шесть или семь пострадало, Volkswagen снес большую часть из них, потому что от перекрестка с Мира до улицы Коминтерна его детали валяются», — приводит слова очевидца портал Е1.
На данный момент известно только об одном пострадавшем. «Водителя увезла реанимация, но он был в очень тяжелом состоянии», — рассказал очевидец Александр. «Машина Uber — всмятку», — добавил еще один очевидец, отмети, что машины едут по трамвайным путям. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга.