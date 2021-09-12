«Парни говорят, что BMW ехал на огромной скорости, подрезал Volkswagen Polo. Он полетел бочкой, его перевернуло. Всего машин шесть или семь пострадало, Volkswagen снес большую часть из них, потому что от перекрестка с Мира до улицы Коминтерна его детали валяются», — приводит слова очевидца портал Е1.