Грузовик столкнулся с автомобилем на МКАД

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 12 сентября.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— На внешней стороне 15-го километра МКАД (после пересечения с улицей Капотня) столкнулись легковой автомобиль и грузовик, — говорится в сообщении.

В результате аварии заняты две полосы в сторону пересечения с Новоегорьевским шоссе. Для водителей доступны три полосы, но из-за затруднения движения данный участок рекомендовано объезжать, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 сентября в Дептрансе сообщили, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 3-го километра МКАД. Уточняется, что авария произошла в левом ряду.