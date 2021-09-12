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Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на 15-м километре МКАД

Вечерняя Москва
1 час назад

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 12 сентября.

Грузовик столкнулся с автомобилем на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

— На внешней стороне 15-го километра МКАД (после пересечения с улицей Капотня) столкнулись легковой автомобиль и грузовик, — говорится в сообщении.

В результате аварии заняты две полосы в сторону пересечения с Новоегорьевским шоссе. Для водителей доступны три полосы, но из-за затруднения движения данный участок рекомендовано объезжать, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 сентября в Дептрансе сообщили, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 3-го километра МКАД. Уточняется, что авария произошла в левом ряду.

В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть. Движение из-за ДТП временно осуществлялось по трем полосам.

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