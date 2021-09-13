Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Автобус задымился на трассе в Подмосковье

Газета.Ru
54 минуты назад

В Московской области на трассе задымился автобус. Об этом сообщает "Подъем". Инцидент произошел на Минском шоссе рядом с ЖК "Одинцово-1".

Автобус задымился на трассе в Подмосковье
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как рассказали изданию очевидцы произошедшего, пассажиров из аварийного транспорта высадили на остановке. В МВД по региону "Подъему" сообщили, что в настоящее время проверяют эти данные, информации об инциденте к ним не поступало.

Ранее в понедельник стало известно, что в Хабаровске пассажиров высадили из автобусов, чтобы водители смогли совершить намаз. До этого сообщалось, что в Красноярске автобус загорелся на ходу и подъехал к пожарной машине, которая оказалась неподалеку. Пассажиры самостоятельно покинули загоревшийся транспорт.

ДТП,МВД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители