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Массовое ДТП с мотоциклом произошло в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
57 минут назад

На северо-востоке Москвы произошла массовая авария с пятью автомобилями и мотоциклом, сообщил столичный департамент транспорта.

Массовое ДТП с мотоциклом произошло в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 1-м Алтуфьевском путепроводе произошла авария с участием пяти автомобилей и одного мотоцикла. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении департамента в Telegram.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 1,8 километра.

Ранее на севере Москвы легковушка задавила таксиста, который вышел из автомобиля после другого ДТП, и скрылась.

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