Массовое ДТП с мотоциклом произошло в Москве

На северо-востоке Москвы произошла массовая авария с пятью автомобилями и мотоциклом, сообщил столичный департамент транспорта.
«На 1-м Алтуфьевском путепроводе произошла авария с участием пяти автомобилей и одного мотоцикла. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении департамента в Telegram.
Отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 1,8 километра.
Ранее на севере Москвы легковушка задавила таксиста, который вышел из автомобиля после другого ДТП, и скрылась.