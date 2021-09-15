Мотоцикл загорелся после ДТП на Садовом кольце в Москве

«В результате происшествия пострадали мотоциклист - мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами они были госпитализированы», - сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.