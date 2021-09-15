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Мотоцикл загорелся после столкновения с «Газелью» на Садовом кольце в Москве

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад

Мотоциклист столкнулся с автомобилем «Газель» на Садовом кольце в Москве, в результате чего произошел разрыв бензобака мотоцикла. Водитель мотоцикла и его пассажирка получили ожоги.

Мотоцикл загорелся после ДТП на Садовом кольце в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В результате происшествия пострадали мотоциклист - мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами они были госпитализированы», - сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП. На участке аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. На месте происшествия ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца.

Ранее на юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей. Очевидцы опубликовали видео аварии в Сети.

ДТП,ГИБДД,
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