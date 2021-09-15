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Мотоцикл загорелся после ДТП в центре Москвы

Елена Прошина
2 часа назад

Момент ДТП на Садовом кольце, где мотоцикл столкнулся с грузовиком и загорелся, попал на камеры. Видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мотоцикл, который ехал рядом с «ГАЗелью», в какой-то момент задел грузовик и опрокинулся, а затем, после удара об автомобиль, загорелся.

По данным ТАСС, авария произошла около 21:20 в районе дома 2 по Смоленской площади. Мотоциклист во время перестроения столкнулся с "Газелью", у мотоцикла разорвало бензобак, разлившееся топливо загорелось. Водитель мотоцикла и пассажирка доставлены в больницу с ожогами.

ДТП,Видео,РЕН ТВ,
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