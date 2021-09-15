Мотоцикл загорелся после ДТП в центре Москвы

Момент ДТП на Садовом кольце, где мотоцикл столкнулся с грузовиком и загорелся, попал на камеры. Видео публикует РЕН ТВ.
На кадрах видно, что мотоцикл, который ехал рядом с «ГАЗелью», в какой-то момент задел грузовик и опрокинулся, а затем, после удара об автомобиль, загорелся.
По данным ТАСС, авария произошла около 21:20 в районе дома 2 по Смоленской площади. Мотоциклист во время перестроения столкнулся с "Газелью", у мотоцикла разорвало бензобак, разлившееся топливо загорелось. Водитель мотоцикла и пассажирка доставлены в больницу с ожогами.