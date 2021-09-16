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Три человека погибли в результате ДТП под Калугой

News.ruиещё 1
2 часа назад

Три человека погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса под Калугой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Три человека погибли в результате ДТП под Калугой
Фото: epp.genproc.gov.ruepp.genproc.gov.ru

По последним данным, в результате ДТП погибли три человека, — сообщил собеседник агентства.

Число пострадавших уточняется.

Инцидент произошёл около 20:00 по московскому времени в районе населённого пункта Гусево Калужской области. Столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ.

Информацию о трёх погибших в ДТП подтвердили также в региональной прокуратуре. По данным следствия, погибли водитель и пассажир автобуса, а также водитель КамАЗа.

В прокуратуре сообщили, что автобус перевозил 12 человек. При невыясненных обстоятельствах он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В настоящее время проводится проверка происшествия.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
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