40 автомобилей сгорели дотла на парковке страховой компании

В американском городе Индианаполис, штат Индиана, произошёл крупный пожар, который, по предварительным данным, спровоцировал удар молнии. В результате инцидента огонь уничтожил около 40 припаркованных автомобилей, торги по которым планировали провести в рамках аукциона страховой компании. Видео последствий пожара опубликовали в социальной сети Facebook.

Фото: © Indianapolis Fire Department / Facebook © Indianapolis Fire Department / Facebook

По информации американских журналистов, пожар произошел из-за удара молнии в один из припаркованных автомобилей. После возгорания транспортного средства огонь быстро перекинулся на соседние машины. Всего на стоянке страховой компании находились около 40 автомобилей. Несмотря на то, что в ликвидации пожара участвовало несколько десятков сотрудников экстренных служб, ни один автомобиль не удалось спасти.

Прибывшие на место пожарные в течение двух часов боролись с огнём. Причем помимо классических мер спасатели использовали специальный тягач, чтобы вытащить машины из огня. Судя по опубликованным кадрам, на парковке сгорели несколько автомобилей Chrysler, а также новые новый Kia Soul, Jeep Renegade и Mercedes-Benz E-Class. По данным экстренных служб, сотрудники страховой компании в пожаре не пострадали.