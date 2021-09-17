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Фура с шампанским перевернулась в Подмосковье и попала на видео

Мослента
1 час назад

В Подмосковье перевернулась фура, груженная ящиками с шампанским. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по области.

Фура с шампанским перевернулась в Подмосковье
Фото: кадр видеокадр видео

Инцидент произошел на 146-м километре автодороги А-107: столкнулся грузовой автомобиль с полуприцепом и легковой автомобиль Infiniti. По данным источника, в результате аварии пострадал водитель иномарки, а также было разбито множество бутылок с игристым вином.

Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

На данный момент правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием фуры. Транспортное средство упало с эстакады Третьего транспортного кольца, врезавшись в ограждение и протаранив его насквозь.

ДТП,МВД,
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