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ДТП с участием грузовиков произошло на 22-м километре МКАД

Москва24
2 часа назад

Грузовики столкнулись на МКАД в районе поселения Развилка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

ДТП с участием грузовиков произошло на 22-м километре МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

"На внешней стороне 22-го км МКАД в районе поселения Развилка столкнулись грузовики в среднем ряду", – указали в ведомстве.

По информации Дептранса, на участке в 4 километра затруднено движение. Водителей попросили выбирать пути объезда места аварии.

В пятницу, 17 сентября, на внутренней стороне МКАД был перекрыт съезд на Рублево-Успенское шоссе. Здесь перевернулся грузовик, в результате чего потребовалось вмешательство оперативных служб города.

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