Три человека сгорели заживо в автомобиле в Новосибирске

В центре Новосибирска автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередач, информирует сообщество AСТ54 во «ВКонтакте».

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ДТП произошло на повороте с улицей Депутатской. Из-за удара машина загорелась. На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар сопровождался выбросами снопов искр.