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В Кабуле произошли два взрыва

Газета.Ruиещё 4
4 часа назад

В Кабуле произошли два взрыва, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй - в области Ирфани Харрготи 13-го района, о пострадавших не сообщалось. Двумя днями ранее сообщалось, что несколько ракет упали в одном из районов Кабула. Как рассказали местные жители, ракеты были выпущены в сторону электростанции в афганской столице. Радикальное движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. 26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

В Кабуле произошли два взрыва
Фото: Газета.RuГазета.Ru
ДТП,Талибан,Исламское государство,РИА Новости,
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