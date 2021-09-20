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В ДТП с участием микроавтобуса под Тамбовом погибли два человека

Газета.Ruиещё 10
6 часов назад

В пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области рассказали, что два человека, в том числе ребенок, погибли, десять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ДТП под Тамбовом погибли два человека
Фото: DepositphotosDepositphotos

«В 05:25 на 500-м километре Р-22 в Сампурском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. В результате ДТП погибли 2 человека в легковом автомобиле, в том числе ребенок», — заявили в ведомстве.

Ранее авария, в которую попали пять легковых автомобилей и грузовик на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе адыгейского поселка городского типа Энем унесла жизни женщины и двоих детей.

«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что погибли водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира. Детям было 12 и 14 лет.

ДТП,Hyundai,МЧС,
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