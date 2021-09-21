Электробус в Москве загорелся во время движения

Минувшей ночью на севере Москвы произошло возгорание электробуса «КАМАЗ-6282». Это первый подобный случай за все время эксплуатации подобной техники. В результате пожара, причиной которого стало короткое замыкание, никто не пострадал. Во время инцидента машина следовала в парк без пассажиров. Водителю удалось обесточить батарейный блок, однако техника все-таки получила серьёзный урон.

Фото: © Телеграм-канал: RetroBus © Телеграм-канал: RetroBus

Возгорание электробуса «КАМАЗ-6282» произошло в ночь на вторник на дублере Дмитровского шоссе. После выполнения последнего рейса машина без пассажиров следовала в автобусный парк. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели. Благодаря своевременным действиям водителя, который обесточил батарейный блок, огонь не успел перекинуться на крышу.

По словам представителей Мосгортранса, произошедший инцидент стал первым в истории эксплуатации электрических пассажирских машин. Столичные власти активно используют электробусы на городских маршрутах с 2018 года. В настоящее время автобусный парк Москвы насчитывает более 600 экземпляров электрической техники производства «КАМАЗа» и «ГАЗа».

После возгорания руководство «Мосгортранса» инициировало служебное расследование, в котором примут участие представители «КАМАЗа». При этом, специалисты пока не исключают человеческий фактор.